Blumberg Für jeden etwas

Blumberg-Hondingen (pat). Bei den Landfrauen geht es um Angebote für fast alle Lebensbereiche und besonders für die Gesundheit. Zwei Gymnastikgruppen unter Anleitung von Eva Erhart halten sich am Dienstag und Mittwoch im Gemeinschaftshaus körperlich fit. Die Adventsfeier ist am Dienstag, 29. November, um 19.30 Uhr im Vereinsheim. Die Frauenfasnet am Freitag, 17. Februar 2017 steht unter dem Motto "Flower Power". Auch beim Programmabend wirken die Frauen mit. Sie organisieren und bewirten die Kinderfasnet am Montag, 27. Februar. Kreativität ist am Montag, 13. März gefragt. Unter Leitung von Melanie Weidner werden Umhänge-Taschen genäht. Am Montag, 24. April erklärt Heilpraktikerin Anja Chares um 19.30 Uhr im Vereinsheim Wirkungsweisen und Inhaltsstoffe sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Heilkraft aus dem Bienenstock. Unter Anleitung werden am Montag, 15. Mai in der Fachschule für Landwirtschaft in Donaueschingen schnelle Gerichte für Berufstätige getestet. Am 24./25. Juni bewirten die Landfrauen die Kaffee-Stube im Musikhaus zum Anlass der 1200-Jahr-Feier. Eine Abschlussveranstaltung mit Einkehr soll im Juli sein.