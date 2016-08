Blumberg Für Holzernte gesperrt

Beginn 12. September

Nun hat das Landratsamt einen zweiten Versuch genehmigt. Ab Montag, 12. September, kann die Kreisstraße 5742 zwischen Fützen und Achdorf, vom Wanderparkplatz in Fützen bis Achdorf komplett gesperrt sein. Dem Unternehmer wurde für die Hiebsmaßnahme ein Zeitfenster von vier Wochen bis zum 9. Oktober eingeräumt. Die eigentliche Maßnahme erstreckt sich jedoch nur über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen, in welcher auch die Straße gesperrt sein wird. Das Ziel dieses Einsatzes ist, die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers in den von Schneebruch geschädigten Fichtenbeständen zu verhindern, die betroffenen Bestände zu stabilisieren und ihre Schutzfunktion zu erhalten. Der Forst bittet die Ortsbewohner um Verständnis für die mit der Straßensperrung verbundenen Erschwernisse.