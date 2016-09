Blumberg Für die Umwelt gibt es Entwarnung

Der Teil der verdünnten Chromsäure, der nach dem Arbeitsunfall in die Kanalisation gelangte, konnte in einem Regenüberlaufbecken an der Blumberger Mühlhalde geleitet werden. Von dort wurde es den Gampen hinab in ein Becken der Achdorfer Kläranlage gepumpt. Das dauerte bis 1.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Am Samstagnachmittag sind durch Mitarbeiter eines Tübinger Chemielabors dort Wasserproben entnommen worden – und ein erstes Ergebnis hat die Verantwortlichen durchatmen lassen: Das hochtoxische Chrom 6 sei kaum nachweisbar gewesen, es habe sich vermutlich durch die Zufuhr von Sauerstoff in andere, viel weniger gefährliche Chrombestandteile umgewandelt, so Koch. Am Montag soll das komplette Analyseergebnis vorliegen. Ob das Abwasser im Becken behandelt werden kann oder abtransportiert werden muss, wird sich dann entscheiden.

Arbeiter erleidet leichte Verletzungen

Da Wassermeister Dieter Schmidl derzeit im Urlaub ist, hat dessen Stellvertreter Henry Hille Dienst. Wäre die Konzentration von Chrom 6 hoch gewesen, wäre wohl das Becken gekippt und für mehrere Wochen unbrauchbar gewesen. Anscheinend ist viel weniger verdünnte Chromsäure in der Kanalisation gesickert als in den Entwässerungsgraben. Auch der Boden rund um den Unfallort wird am Montag noch unter die Lupe genommen.

Der Chemieunfall ereignete sich bei der routinemäßigen Kontrolle zweier mit verdünnter Chromsäure gefüllten Tanks. Der Geschäftsführer stürzte von einer Leiter und beschädigte so das Verbindungsrohr und die Verschlüsse beider Tanks – worauf sechs Kubikmeter verdünnte Chromsäure ausliefen, zwei Kubikmeter davon konnten nicht mehr aufgefangen werden und flossen in die Kanalisation und einen Entwässerungsgraben. Der Mann wurde bei dem Arbeitsunfall leicht verletzt.

Blumberg-Riedöschingen. Den Auftakt beim Jubiläumsfest des Riedöschinger Kindergartens machte ein Festgottesdienst in der Kirche, den Pfarrer Karlheinz Brandl sowie die Kindergartenkinder und die Erzieherinnen mit Liedern und einem Rollenspiel über die Rückbesinnung auf die wenigen wirklich wichtigen Dinge in der heutigen Überflussgesellschaft gestalteten.

Pfarrgemeinderat Bertram Sutter erinnerte an den Gründer des Kindergartens, den ehemaligen Pfarrer Marcell van de Harterd, und bedankte sich beim Kindergartenteam, das die Einrichtung mit der Vermittlung der christlichen Werte auf dem richtigen Kurs halte.

Stellvertretend für Mario Isele von der Verrechnungsstelle Stühlingen überreichte er Plakette und Zertifikat, mit dem die Einrichtung im Rahmen der Aktion "Komm mit in das gesunde Boot" für ihr Engagement im Bereich gesunde Ernährung und Bewegung ausgezeichnet wurde. Bürgermeister Markus Keller überbrachte schließlich noch zusammen mit den Glückwünschen der Stadt auch ein Präsent für die Kindergartenkinder.