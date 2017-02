Blumberg Füchse bedrohen auch die Auerhähne

Um diese zu schützen, soll in Herbst und Winter eine "Allianz für Niederwild" starten, schilderte der Kreisjägermeister. Die Aktion richte sich gegen Füchse, Marder und auch Waschbären, sie soll landesweit greifen, dafür will der Landesjagdverband das Ministerium für Ländlichen Raum, die Wildforschungsstelle in Aulendorf und die Bauernverbände gewinnen, erste Gespräche laufen bereits.

Ein Ansatzpunkt sei, dass nicht alle Wiesen gleichzeitig gemäht werden, sagte Knut Wälde. Der Landesjagdverband rechnet mit jährlich rund 7000 geschossenen Füchsen, sie seien schon dabei, dafür eine eigene Abbalgstelle einzurichten. "Wir können nur den Winterbalg verwenden", erklärte Wälde, das Sommerfell der Füchse sei zu dünn. Die Fuchswochen im Schwarzwald will der Landesjagdverband neben der Niederwild-Aktion auf jeden Fall weiterführen, betonte Wälde.

Jagdpächter Gerhard Greitmann äußerte, man müsse auch über den Luchs und den Wolf reden. Knut Wälde sagte dazu, dass der Luchs im Raum Blumberg keine Rolle spiele. Im ganzen Schwarzwald gebe es derzeit vier bis fünf Luchse, sie kämen aus der Schweiz.

Die Hauptversammlung des Kreisjägervereinigung ist am 31. März in Oberkirnach in der Gaststätte Waldeck.