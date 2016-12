Blumberg Frieden, tief ersehnt für die ganze Welt, ist allergrößte Hoffnung

Stephan Pitan ist 32 Jahre alt und aus Blumberg. Er wünscht sich Gesundheit für seine gesamte Familie: seine Ehefrau und die beiden Kinder. Ein Herzensanliegen ist ihm, dass die Menschen in allen Kontinenten bewusster miteinander umgehen und sich gegenseitig achten. Daraus ergibt sich für. dass die Menschen vorher überlegen sollten, bevor sie zum Beispiel Gerüchte in den sozialen Medien in die Welt setzen.

Lorenz Herzig, 64 Jahre, ist Hausmeister in der Eichberg-Sporthalle. Er sagt: "Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit mit den Vereinen in der Halle weiterhin gut ist. Wir hatten wenig zu beklagen, so soll es auch im Jahr 2017 bleiben. Weltweit wünsche ich mir Lösungen für einen Frieden. Für mich selbst ist die Gesundheit am wichtigsten".

Georg Schloms ist 59 Jahre und Ortsvorsteher von Fützen. Für 2017 wünscht er sich, dass die Polarisierung unter den Menschen endlich aufhöre. Die bisher häufig erlebte Schwarz-Weiß-Malerei sei ihm ein Dorn im Auge. Privat ist Schloms auch die Gesundheit für seine Familie und sich ein Anliegen.

Nicole Knöpfle ist eine optimistische 41-jährige Blumberger Geschäftsfrau. Sie blickt noch einmal auf 2016 zurück. Das Jahr hält sie – trotz aller schlimmen Ereignisse, welche die Welt und das Land erschütterten – privat und geschäftlich erfolgreich. Sie sei stolz auf ihr Team und habe mit ihm bereits wieder Pläne für das neue Jahr 2017 geschmiedet, die sie hoffentlich gemeinsam verwirklichen könnten. Das Wichtigste ihr auch ihr Gesundheit für die ganze Familie.

Joachim Deusch ist 49 Jahre und Stadtgärtner. Er freut sich auf sein erstes Enkelkind, das bald geboren wird und wünscht sich, dass der Nachwuchs wächst und gedeiht. Und er denkt schon an seinen runden Geburtstag und an alles, was in diesem Zusammenhang auf ihn zukommt.