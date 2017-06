Gut besucht war der Jahresausflug der katholischen Frauengemeinschaft Blumberg. 41 Frauen fuhren bei herrlichem Wetter mit dem Bus nach Schaffhausen. Von dort ging es weiter mit dem Schiff nach Stein am Rhein (Bild). Nach genügender Zeit zur freien Verfügung wurde das dortige Kloster St. Georgen besichtigt. Den Abschluss machte man in Sipplingen im Ausflugslokal Haldenhof, von dort aus konnten die Frauen den ganzen Bodensee sehen. Organisiert wurde der tolle Ausflug von Evi Sosinski und Iris Happle-Spieß. Unser Bild zeigt die Gruppe in Stein am Rhein. Foto: Lutter