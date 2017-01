Blumberg Franz Honold zum Ehrenmitglied ernannt

Der Bürgermeister würdigte den Geehrten als einen Bürger, "der für seine Mitmenschen im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer gegangen ist". Altersbedingt schied er jetzt aus dem aktiven Dienst aus, er bleibt der Feuerwehr aber erhalten.

Seit dem 1. Oktober 1972 war Honold "Tag und Nacht, wochen- wie feiertags zur Stelle, wenn es irgendwo brannte oder ein Einsatz rief", schilderte Keller, der als oberster Dienstherr die Bedeutung der Feuerwehr hervorhob: "Ohne die Männer und Frauen von der Freiwilligen Feuerwehr funktioniert die Gefahrenabwehr in Blumberg und den Teilorten nicht. Ohne unsere Taskforce, die überall anpackt, wo es Not tut, käme Hilfe oft nicht rechtzeitig. Das wissen die Menschen hier in Blumberg und deshalb sagen sie heute "Danke".

Seit der Geehrte zur Feuerwehr kam, habe sich das Aufgabenprofil stark ausgeweitet, erklärte der Bürgermeister. Zu den vordringlichen Aufgaben gehöre nach wie vor, Brände zu löschen sowie die vorbeugende Brandbekämpfung. Dazu kamen die unterschiedlichsten Rettungs- und Bergungsdienste bei Unfällen und Naturkatastrophen sowie Umweltschutzeinsätze. Für die Feuerwehrkameraden zähle, dass sie etwas Sinnvolles tun, dass sie Menschen in Not helfen. Das gebe ihnen ein gutes Gefühl, wie die Kameraden selbst betonten.