Blumberg Förster laden Kinder ein

Rund sechs Stunden lang erfahren die Kinder viel über die Zusammenhänge im Lebensraum Wald: welche Tiere und Pflanzen hier leben, was sie für Lebensbedingungen brauchen, wie man sich im Wald orientiert, wie sich Umwelteinflüsse auswirken und was der Mensch tun kann, um den Wald zu erhalten.

Waldfläche: Die Blumberger Gemarkung umfasst 9868 Hektar. 3997 Hektar davon sind Wald, rund 40 Prozent, es ist die zweitgrößte Flächeneinheit nach der landwirtschaften Fläche mit 5121 Hektar. Wald gibt es an der tiefsten Stelle mit 490 Metern über dem Meer im Fützener Gewann Eule an der Wutach im Achdorfer Tal und an der höchsten Stelle, dem 930 Meter hohen Schlattersteig auf dem Hohen Randen.

Wirtschaftsfaktor ist nicht zu unterschätzen