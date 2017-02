Schwungvoll und fröhlich feierten die Hondinger Frauen ihre Fastnacht im Gemeinschaftshaus in farbenprächtigen Kostümen. Mehr als 60 Närrinnen warfen den Flokati über die Schulter, kramten das Blümchenhemd oder die Schlaghose aus dem Schrank, trugen die Peace-Kette um den Hals und den Schlapphut und feierten getreu dem Motto "Flower-Power" schrill und bunt. Die Flower-Girls schwelgten in Nostalgie und sangen lautstark die Hits der Hippie-Zeit. Nach einem witzigen Programm wurde unter dem Motto "Love and Peace" eifrig getanzt und geschunkelt bis die "Joints" erloschen waren. Foto: Bäurer