Blumberg Firma Straub will kräftig investieren

Der Erneuerungsabschnitt I der "langen Maschine", wie dieses über 120 Meter lange Produktionsaggregat allgemein genannt wird, war ein Teil von vielen Investitionen, die im vergangenen Jahr vom Unternehmen in Blumberg getätigt wurden, teilt das Unternehmen mit. In Summe waren dies etwas über acht Millionen Euro, die in Maschinen, Peripherie und auch in die Mitarbeiter investiert wurden. Das Straub-Haus und die Unternehmenszukunft stehen auf drei Säulen: Menschen, Maschinen und Gebäude, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Steffen Würth, "bei unseren Investitionsprogrammen versuchen wir stets alle Säulen gleichermaßen zu berücksichtigen."

Im vergangenen Jahr lag beim Wellpapphersteller allerdings der Hauptfokus auf den Mitarbeitern und dem Maschinenpark. Von den gesamt 540 Mitarbeitern in der Wellpappe arbeiten rund ein Drittel in Blumberg und zwei Drittel in Bräunlingen. Alleine 30 neue Stellen wurden 2016 geschaffen und auch in 2017 sollen weitere folgen, um das Dreischicht-Modell weiter auszubauen und die Mitarbeiter nachhaltig zu entlasten. Ebenfalls ging mit der Straub-Akademie ein neues innerbetriebliches Bildungs- und Schulungsprogramm an den Start. Eine zeitgemäße betriebliche Altersvorsorge und vor allem das betriebliche Gesundheitsmanagement runden das Mitarbeiterangebot seit diesem Jahr ab. Laut Personalchefin Viktoria Amann habe man in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht, wobei auch in den nächsten Jahren noch einiges auf die Mitarbeiter warten wird.

Gerade auch im Werk Blumberg werden die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter kontinuierlich ausgebaut, beziehungsweise wurden in den vergangenen Jahren auf ein neues Niveau gehoben. Über den Jahreswechsel wurde eine sogenannte Roboteranlage installiert, die künftig die schwere Palettierarbeit für die Mitarbeiter erledigen wird. Die Mitarbeiter werden sich fortan vermehrt mit Maschinen- und Prozessoptimierung beschäftigen. Stefan Lobe aus dem technischen Projektmanagement hat hierzu ein Lean Management mittels der 5-S Methode eingeführt.