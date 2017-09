Blumberg Finger tanzen auf den Instrumenten

Was wäre ein anspruchsvolles, hochkarätiges Klarinettenkonzert ohne Klezmermusik? Ganz sicher war "Klezmer Wedding" von Mike Curtis eine freundliche Hommage an den weltbekannten Klarinettisten Giora Feidman, der diese alte Musikform aus dem Ostjudentum wieder bekannt machte. So ließ das Ensemble die Klarinetten laufen und die Finger tanzen und spielte faszinierend von Glück und Trauer, beschwingtem Tanz und tiefster Melancholie. Eine gelungene anspruchsvolle konzertante Stunde war es, für die es sehr viel Beifall gab. Die Musiker dankten mit einem kleinen Werk des norwegischen Komponisten Edvard Grieg.

Quatuor Flexible sind die Musiker Julia Guhl, Leolün Pachon, Ashley Marques, Klarinette, und Ida Kateraas, Bassklarinette, die seit Studienzeiten zusammen konzertieren. Zu ihren Konzerten als Quartett spielen die Musiker in verschiedenen bekannten großen Orchestern und engagieren sich ehrenamtlich im Projekt "Rhapsody in School", um Schülern die klassische Musik in einer kleinen Konzertstunde nahe zu bringen. In der vergangenen Woche taten sie das an der Blumberger Realschule.