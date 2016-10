Blumberg Feuerwerk der Musik-Legenden

Der bekannte Komponist Johan de Meij hat die grandiose Filmmusik zur Triologie "Star Wars Saga" arrangiert. Eine Herausforderung für die Stadtkapellen-Musiker, aber auch die Möglichkeit ihr ganzes Können zu beweisen. Mit bekannten und weniger bekannten Melodien wird an den besonderen Sound des amerikanischen Bandleaders Glenn Miller erinnert.

Kult ist die schwedische Pop-Gruppe Abba. Anspruchsvoll arrangiert von Michael Jerg und gesungen von den Schmieder Sisters werden die Titel "Waterloo", "Gimme, Gimme, Gimme", "Voulez vous", "I Wonder" sowie "Thank you for the Music" zum Besten gegeben. Temperamentvoll beendet ein Stück von Rockröhre Tina Turner das Herbstkonzert der Stadtkapelle. Bei dem Stück "Proud Mary" ziehen nicht nur die Musiker, sondern auch die Schmieder Sisters noch einmal alle Register ihres Könnens. Kartenreservierung: Angelika Sedlak, Telefon 07702/1307 oder bei Optiker Olbrich in Blumberg.