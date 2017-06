Blumberg Feuer auf bricht auf Holzlagerplatz aus

Der Eigner des Lagerplatzes hatte Mittagspause gemacht. Als er gegen 14 Uhr zurückkam, standen Aggregat und mehrere Holzstapel in hellen Flammen. Der Mann versuchte zuerst selbst, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, musste dann aber doch die Feuerwehr verständigen. Die Blumberger Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus. 40 Feuerwehrmänner waren vor Ort und löschten den Brand. Es entstand eine enorme Rauchentwicklung, was den Einsatz der Atemschutzträger zur Folge hatte. Das Feuer brachten die Kameraden nach einiger Zeit unter Kontrolle. Es musste aber immer wieder aus vier Rohren nachgelöscht werden. Kommandant Stefan Band konnte vorerst nicht Entwarnung geben.

Der Eigner des Lagerplatzes zog die schwelenden Balken und Hölzer auseinander. Dabei halfen ihm die Einsatzkräfte so gut sie konnten. Inwieweit sein dort geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird er noch feststellen. Die Polizei Blumberg war vor Ort. Eine strafbare Handlung konnte der ermittelnde Beamte nicht feststellen. Kommandant Stefan Band ordnete wegen der starken Hitze Einsatzerleichterung an: Der schwere Einsatzanzug wurde abgelegt.