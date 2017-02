Blumberg-Hondingen. Ein deutlich betrunkener 35-Jähriger griff am Donnerstag gegen Mitternacht einen Polizisten an und wehrte sich heftig gegen die anschließende Mitnahme, teilt die Polizei mit. Der Mann war zuvor bei einer Fastnachtsveranstaltung im Gemeinschaftshaus aufgefallen und hatte gepöbelt. Der Sicherheitsdienst verwies ihn deshalb der Halle. Doch auch vor der Halle pöbelte der Betrunke weiter, weshalb ihn die Beamten des Ortes verwiesen. Der 35-Jährige versuchte einen Polizisten mit einem Faustschlag zu attackieren, was misslang und wurde in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich weiterhin. Letztlich wurde er ins Polizeirevier gebracht und musste den Rausch in der Zelle ausschlafen. Außerdem muss er mit einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.