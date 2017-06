Blumberg Festgottesdienst zur Amtseinführung

Blumberg-Kommingen. Am feierlichen Gottesdienst nahmen viele Geistliche aus der Region teil. Der Prozess der zweiten Alt-Katholischen Pfarrstelle auf Blumberger Gemarkung habe 2010 begonnen, sagte Bischoff Matthias Rink. Jetzt endlich trete Stefan Hesse seine erste offizielle Alt-Katholische Pfarrstelle an. Das Fest der Amtseinführung finde am Dreifaltigkeitssonntag statt, der für viele Gläubige nicht einfach zu verstehen sei. Nach der Lesung von Margit Heer aus dem zweiten Korintherbrief warf der Bischof die Frage auf, was die Dreifaltigkeit mit dem Glauben zu tun habe. Der Heilige Geist stelle dabei die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn Jesus dar. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Rainer Happle, verlas die Protokolle der Pfarrerwahlergebnisse. Dann wurde Stefan Hesse feierlich in sein Amt installiert. Er solle möglichst lang in Kommingen bleiben, betonte Bischoff Rink.

Ehefrau und Sohn dabei

In der Kirche saßen natürlich auch Hesses Ehefrau Claudia mit dem putzmunteren kleinen Sohn Martin. Beide freuten sich, dass der Ehemann und Vater erklärte, er wolle lange Zeit hier wirken. Der stellvertretende Bürgermeister Rainer Gradinger überbrachte die Glückwünsche der weltlichen Gemeinde für das neue Amt. Der neue Pfarrer solle seine Kraft gebrauchen und auf den Geist vertrauen. Er solle auf den Anderen zugehen, denn zum Ich gehöre ein Du, um Wir zu sagen. Dabei solle er nie die Geduld verlieren. Die Kommune danke für die Wiedereinrichtung der Pfarrstelle. Die guten Wünsche der Evangelischen Kirchengemeinde brachte Pfarrerin Dagmar Greider aus Donaueschingen. Pfarrer Karlheinz Brandl von der römisch-katholischen Kirchengemeinde stellte fest, er sei mit seinem Kollegen Hesse im Geiste verbunden. Neben einem Buch überreichte er Lachgummi und meinte vergnügt "Alarm – die Hesse kommen". Dekan Joachim Sohn aus Singen überbrachte auch die Grüße des Landessynodalrates. Zum Schluss dankte Bischoff Rink Stefan Hesse, dass sich dieser auf das Abenteuer Kommingen eingelassen habe. Es gäbe wenig Kirchen, in denen er so geschwitzt habe, wie in der Komminger Johanneskirche. Nach dem Gottesdienst luden der Kirchenvorstand und die Alt-Katholische Frauengemeinschaft in die Dorferlebnisscheune zum gemütlichen Ausklang der Feier ein.