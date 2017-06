Die Kinder der städtischen Ferienbetreuung haben die mobilen Klassenzimmer auf dem Pausenhof der Eichberg-Grundschule verschönert. Die im Rahmen der Ganztagsschule neu aufgestellten Container boten von außen bislang einen eher tristen Anblick und wurden zunächst mit Holzleisten aufgehübscht. Rund 20 Pfingstferien-Kinder strichen sie farbig an. Angeleitet wurden sie von der Schulsozialarbeiterin Luisa Tersigni, Betreuerin Manuela Widmann und Marian Teubert, der an der Eichberg-Grundschule momentan ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Ganz fertig geworden sind die Jungs und Mädchen übrigens nicht – in den Sommerferien soll es bei der Ferienbetreuung schließlich auch noch etwas zum Anstreichen geben. Foto: Niederberger