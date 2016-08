Blumberg Federal Mogul ehrt für Treue

Weitere Mitarbeiter werden für 25 Jahre geehrt:

In allen Bereichen des Unternehmens tätig

Damir Balukcic ist Meister der Rohlingsfertigung. Timo Bäurer und Miso-Milan Jugovic sind in der Musterbearbeitung der Mechanischen Fertigung. Mike Hewer ist Reparaturschlosser in der Instandhaltung Mechanik. Juan Luquin-Chicote ist Teamleiter in der Mechanischen Fertigung. Rainer Meilhammer ist als QS Fachkraft in der Mechanischen Fertigung beschäftigt. Dirk Meyer ist Teamleiter in der Rohlingsfertigung. Michael Perez ist Vorarbeiter in der Schmiede. Frank Roeder ist Maschinenbediener in der Rohlingsfertigung. Udo Schäfer ist Reparaturschlosser in der Instandhaltung Rohling. Berthold Schreiber ist in der Maschinenwartung der Instandhaltung Mechanik. Roland Tritschler ist als Fachkraft Materialbereitstellung im Werkzeugbau. Ingo Menholz ist Maschinenbediener in der Mechanischen Fertigung.