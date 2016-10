Blumberg FC Basel kommt zum Eichbergcup

Mit dem FC Basel kommt der Nachwuchs des Schweizer Meisters und aktuellen Tabellenführers, die Young Boys Bern liegen auf Platz drei, Grashoppers Zürich auf Platz vier, die letzten beiden Teams kommen seit Jahren zum Eichbergcup. Ein fester Bestandteil ist der FC Schaffhausen, der sich von Anfang an bei der Organisation mitbeteiligt hatte und hat.

Deutsche Mannschaften

Aus der Bundesliga kommen der SC Freiburg, die TSG 1899 Hoffenheim, der FC Augsburg, der FC Ingoldstadt 04 und Titelverteidiger RB Leipzig, dessen erste Mannschaft dieses Jahr in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Aus der zweiten Bundesliga kommt mit Dynamo Dresden ein zweiter Traditionsverein aus dem Osten, das Feld komplementieren vier Traditionsvereine aus dem Südwesten: der VfB Stuttgart, der Karlsruher SC, der FC Kaiserslautern und der TSV 1860 München, der voriges Jahr Zweiter wurde.

Zwei neue Teams

Joachim Jakob und sein Organisationskomitee sind bemüht, dass jedes Jahr zwei Teams, die beim letzten Turnier nicht dabei waren, kommen. Dieses Jahr sind das der FC Basel und der FC Ingoldstadt, sie kommen für den FC Luzern und den 1. FC Nürnberg. Dadurch soll etwas Abwechslung in das Turnier kommen.

Talentsichtung

Beim Eichbergcup erleben die Zuschauer in Blumberg hautnah den Nachwuchs der Bundesligisten. Im Bandengeviert der Eichbergsporthalle beeindrucken die nicht einmal 15-jährigen Spieler durch intensiven Körpereinsatz und zum Teil schon durch eine bemerkenswerte Technik. Darunter sind auch Talente, die den Sprung zum Profifußball schaffen. Für Schlagzeilen sorgt gerade diese Woche Timothy Tillmann. 2013 gewann er mit der SpVgg Greuther Fürth das Turnier in Blumberg, er wurde damals auch als bester Einzelspieler gekürt. Inzwischen spielt er beim FC München in der U 19-Elf, kürzlich wurde berichtet, dass Real Madrid Interesse an dem Talent habe, das schon in der deutschen U 17-Nationalelf spielte.

Reaktionen

Die Gasteltern, die während des Turniers auswärtige Spieler bei sich aufnehmen, verfolgen deren weitere Entwicklung, berichtete Joachim Jakob. Jens Günthner aus Fützen habe 2013 Timothy Tillmann zum Übernachten gehabt und ihm jetzt von der kolportierten Offerte aus Madrid berichtet

Das Programm: Zum Auftakt startet am Samstag, 10. Dezember, um 8 Uhr ein Turnier der E-Junioren. Um 15 Uhr beginnt dann der 7. Internationale Eichbergcup mit 15 Teams. Die Spiele am Samstag dauern bis circa 19.30 Uhr. Die letzten Vorrundenspiele sind am Sonntag, 11. Dezember, ab 8.15 Uhr, um circa 10 Uhr beginnt die Zwischenrunde, das Finale ist gegen 13.30 Uhr. Der Sonntag endet mit einem Turnier der F-Junioren ab 15 Uhr.

Schlafplätze gesucht: Die Veranstalter suchen wieder Gasteltern. Die jungen Spieler kommen am Samstagabend, 10. Dezember, zum Übernachten und müssen am Sonntag, 11. Uhr, morgens wieder in die Eichbergsporthalle gebracht werden. Die Spieler sind sehr selbstständig, viele von ihnen besuchen ein Fußballinternat.

Veranstalter: Den Eichberg-Cup meldet der VfL Riedböhringen an, getragen wird die Veranstaltung vom Förderverein Kickers Schwarz-Gelb, in dem hauptsächlich Mitglieder des VfL Riedböhringen und SV Fützen sind, sowie dem FC Schaffhausen, zahlreichen Gasteltern und vielen Helfern. Mit im Boot ist die Stadt Blumberg, für Bürgermeister Markus Keller ist der Eichbergcup eine Leuchtturmveranstaltung.

Turniername: Von 2010 bis 2013 hieß das Turnier Weißer-Yokohama-Cup, Hauptsponsoren waren Yokohama und die Firma Reifen Weißer in Riedböhringen. Seit 2014 heißt das Turnier Eichbergcup mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar als Hauptsponsor. Wie sehr das Turnier schon unter dem Namen Weißer-Yokohama-Cup in das Bewusstsein einging, zeigte sich kürzlich bei unserem Bericht über die Generalversammlung des Fördervereins Kickers Schwarz-Gelb, als wir leider vom Weißer-Yokohama-Cup berichteten, gemeint war der Eichbergcup.