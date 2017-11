Blumberg Fastnachtskampagne wird eingeläutet

Die jeweilige Organisation einer derartigen Veranstaltung übernehmen jedes Jahr ein anderer Verein oder eine andere Zunft. Die Organisation liegt dann meistens bei den Vereinen, die in dem Jahr auf Jubiläen oder ähnliche Ereignisse verweisen können. Da die Burghexen ihr 25-jähriges Bestehen feiern, haben sie die Aufgaben für die Kampagne 2017/2018 übernommen.

Die Jubelzunft lädt am Samstag ab 19 Uhr zu einem Zunftmeisterempfang in den Städtlesaal im Feuerwehrhaus Blumberg ein. Von dort geht es dann nach dem Sektempfang weiter in die Stadthalle, wo das närrische Publikum bereits gut eingestimmt auf die Narren wartet. Christopher Jung weist ausdrücklich darauf hin, dass kein Eintritt in der Stadthalle erhoben wird.

Als Domizil haben sich die Burghexen im Nordwerk den sogenannten Hexenkessel aufgebaut. Von dort werden die Fastnachtskampagnen dieser Zunft gestartet.