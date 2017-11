Blumberg Fastnachtskampagne ist eröffnet

Einige Närrinnen und Narren hatten sich bereits auf der Tanzfläche breit gemacht und rockten was das Zeug hält. Die Frühzeit der Rockmusik hat offensichtlich immer noch viele Anhänger. Aber auch der Fanfarenzug der Zollhauser Pfetzer unter der Leitung von Tim Lengsfeld, der zwischenzeitlich in die Stadthalle einmarschiert war, wurde begeistert empfangen und spielte einige bekannte Stücke. Im Laufe des Abends fanden immer mehr gut aufgelegte Närrinnen und Narren den Weg in die Stadthalle, um dort gemeinsam bis zum Abwinken zu feiern.