Blumberg-Fützen - In Fützen fand am Freitagabend die traditionelle Fasnets-Warm-up-Party statt. Einige hundert Feierwütige ließen die Mehrzweckhhalle in ihren Grundfesten erzittern. Teilweise war in der Halle Einlass-Stopp, um die Sicherheitsaspekte zu wahren. Guggenmusiken, Gardemädchen und Tanzgruppen sorgten für Kurzweil.