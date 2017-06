Blumberg Faire Arbeitsbedingungen sind wichtig

Blumberg. Rund 40 Personen aus 32 Firmen im Städteviereck kamen am Donnerstag zur Firma Robomax in der Blumberger Handwerkerstraße.

In der Fertigungshalle inmitten von Robotern und Maschinen erlebten die Vertreter von Industrie, Handwerk, Einzelhandel und Banken einen kurzweiligen und lehrreichen Vormittag, in dessen Mittelpunkt IHK-Dozentin Gaby Schrenk einen Blick in die Zukunft der Personalorganisation warf und verschiedene Wege in ein modernes Personalmarketing aufzeigte.

Zum Abschluss des Impulsvortrags brachte es IHK-Vizepräsident Steffen Würth auch aus Unternehmersicht auf einen Nenner. "Die Zeiten haben sich grundlegend geändert", so der Straub-Geschäftsführer aus Bräunlingen. "Heute müssen wir uns bei den jungen Leuten bewerben und unseren Betrieb attraktiv machen."