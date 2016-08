Blumberg. Die Besuchergemeinschaften des Theaters Freiburg erwartet in der Saison 2016/17 ein interessanter Spielplan. Es gibt folgende Vorstellungen: 9. Oktober Oper "Jerusalem" von Giuseppe Verdi, 30. Oktober Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Corsi Fan Tutte", 18. Dezember Oper "Makropolus" von Leos Janacek, 19. Februar "Crusades" von Ludger Vollmer, 12. März Georg Friedrich Händels Oper "Julius Cäsar in Ägypten, 7. Mai Oper "Centrillon" von Jules Massenet. Alle Vorstellungen sind sonntagnachmittags im Großem Haus in Freiburg und können zusammen mit bequemer Busfahrt gebucht werden. Infos und Anmeldungen bis Dienstag, 13. September, bei Kullmann, Telefon 07702/ 4794738 oder unter wa-kullmann@t-online.de.