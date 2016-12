Blumberg Fahrplanwechsel bringt Verbesserung für Nachtschwärmer

Für Tagesausflüge bietet sich daher besonders der Ringzug an, der um 9 Uhr ab Blumberg-Zollhaus und um 9.05 Uhr ab Riedöschingen nach Immendingen fährt. Dort besteht sofort Anschluss an die Züge in Richtung Singen – Konstanz, Offenburg – Karlsruhe und Sigmaringen – Ulm, in denen das Baden-Württemberg-Ticket ebenfalls gilt.

Tagsüber gibt es insgesamt acht Zugverbindungen zwischen Blumberg und Immendingen und zurück. Die letzte Fahrt aus Richtung Immendingen kommt abends um 20.50 Uhr in Riedöschingen und um 20.55 Uhr in Blumberg-Zollhaus an. In Immendingen gibt es hier günstige Anschlüsse aus den Richtungen Ulm – Sigmaringen, Konstanz – Singen und Karlsruhe – Offenburg.

Die bisher am Wochenende verkehrenden Ringzugfahrten Immendingen 11.15 Uhr – Blumberg-Zollhaus 11.38 und Blumberg-Zollhaus 12 Uhr – Immendingen 12.25 Uhr sowie Immendingen 15.15 Uhr – Blumberg-Zollhaus 15.38 und Blumberg-Zollhaus 16.00 Uhr – Immendingen 16.25 Uhr entfallen künftig.