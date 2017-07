Blumberg Exkursion in Hondinger Geschichte

Blumberg-Hondingen. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Ortsvorsteher Ralph Gehringer sowie Harald Ketterer vom Vorstand des Baarvereins, besichtigten die 30 Teilnehmer, darunter auch Kinder und Jugendliche der Pfadfinder DPSG Siedlung Haslach aus Villingen, die Pfarrkirche St. Martin. Werner Bogenschütz vom Arbeitskreis Hondinger Geschichte erläuterte den Bau und die wechselvolle Geschichte als Urkirche der Südbaar.

Die Führung durch die Geschichtsausstellung begann mit dem ur- und frühgeschichtlichen Teil. Martin Fetscher, Diplom-Geologe und ehemaliger Hondinger, zeigte anhand zahlreicher Gesteins- und Fossilienfunde aus Hondingen und Umgebung einen Aufriss über 250 Millionen Jahre, über tropisch warme Meere, Vulkane, Geysire, Eiszeiten und die nahe ehemalige Feldbergdonau. Besonderheiten wie Quellwasser oder Doggererzvorkommen trugen zur Besiedelung des Hondinger Tals bereits in der Jungsteinzeit bei, was durch Funde belegt ist. Beim Rundgang durch die thematisierten Zimmer vermittelte Werner Bogenschütz den begeisterten Teilnehmern einen faszinierenden Einblick in bäuerliches Wohnen, Leben und Arbeiten, in ländliche Kultur und Technik.

Geologischer Spaziergang: Nach einem zünftigen Mittagessen im historischen Ambiente des Pfarrhofes führte ein naturkundlich-geologischer Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Hondinger Zisiberg. Thomas Kring, Vorsitzender der naturgeschichtlichen Abteilung des Baarvereins, zeigte anhand der blühenden Pflanzen und einiger Fotos die Artenvielfalt des Naturschutzgebiets. Die Magerrasen mit den vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sind das Ergebnis des kalkreichen und trockenen Standortes im Zusammenspiel mit der regelmäßigen extensiven Beweidung. Allerdings nimmt die Verbuschung der Fläche zu. Hier wird das Naturschutzgroßprojekt Baar, dessen Leiter Kring ist, ansetzen und mit gezielten Pflegemaßnahmen gegen den Aufwuchs von Schlehen und anderer Gehölzen vorgehen. So soll der Lebensraum für die vielen seltenen und geschützten Arten erhalten werden.