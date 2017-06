Blumberg Essen lässt Kinderaugen leuchten

Die Schulfruchttage sind landesweite Aktionstage in Baden-Württemberg, die im Rahmen des EU-Schulobst- und -gemüseprogramms stattfinden, heißt es in der Mitteilung der Schule. An diesem Programm nimmt die Frobenius-Thomsin-Schule laut Sitte schon im zweiten Jahr teil und bekommt jede Woche leckere Äpfel geliefert.

An verschiedenen Stationen hatten die Kinder in jahrgangsübergreifenden Gruppen Gelegenheit, Obst und Gemüse mit allen Sinnen zu erfahren, fruchtige Redensarten in der deutschen Sprache zu entdecken und sich spielerisch mit der Bedeutung der Früchte für unseren Körper auseinanderzusetzen. Naturwissenschaftlichen Phänomenen wie Oxidation, Osmose oder Löslichkeit kamen die kleinen Forscher beim Experimentieren auf die Spur. Exemplarisch säten sie Kresse, um das Wachstum von Kräutern zu Hause beobachten zu können. Durch die Aktionen am Schulfruchttag lernten die Kinder viel Neues über Obst und Gemüse und allzu schnell näherte sich ein lehrreicher Schultag dem Ende.