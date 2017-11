Blumberg Es herrscht große Vorfreude auf den Eichbergcup

Die Unterbringung findet je nach Anreisetag von Freitag, 8. Dezember, oder Samstag, 9. Dezember, ab circa 18 Uhr bis zum 10. Dezember um 8 Uhr statt. Die Spieler sollen in den Familien zu Abend essen und am Morgen ein Frühstück erhalten. Wichtig: Es sollten immer zwei junge Spieler in einer Gastfamilie aufgenommen werden.