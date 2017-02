Blumberg Erstes Fitnessstudio in der Stadt

Blumberg hat Potenzial, sagte Dzeni Burghard gestern im Pressegespräch. Sie stammt aus Hüfingen und hatte in der Jugend Kontakte nach Blumberg. Das Ehepaar Burghardt hat schon sechs Fitnessstudios im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, das erste Studio in Rottweil eröffneten sie Ende 2014. Die weiteren Studios sind in Bad Dürrheim, am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen, in Bad Saulgau, sowie in Krumbach und Memmingen. Mehrfach seien sie angeschrieben und angesprochen worden, ob sie nicht auch ein Studio in Blumberg eröffnen wollten, erklärte Dzeni Burghardt.

Sie nahmen Kontakt zu Bürgermeister Markus Keller auf, dessen Arbeit und Wirken sie verfolgt und beobachtet hätten. "Wir haben gesehen, dass der Bürgermeister sich einsetzt, dass Blumberg moderner wird", schilderte Dzeni Burghard. Schon beim ersten Treffen im Blumberger Rathaus habe es gefunkt.

Bürgermeister Markus Keller freut sich. Mit dem Fitnessstudio würde aus der baulich kleinteiligen Situation etwas Einheitliches mit fast 1000 Quadratmetern geschaffen. Hüfingen und Donaueschingen hätten schon insgesamt sechs Fitnessstudios, sagte Keller, der bisher in einem davon selbst trainiert.