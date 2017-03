Blumberg Ersterwähnung geht bis ins Jahr 817 zurück

Vor 25 000 Jahren, als sich die Donauumlenkung vollzog, geschah dies schon unter den Augen des Menschen. Vom Rhein her grub sich die Wutach hoch, bis sie schließlich der Feldbergdonau das Wasser abgraben konnte. Nimmt man die heutigen Orte zur Orientierung, dann floss sie über Ewattingen auf gleicher Höhe direkt nach Blumberg rüber und durch das Aitrachtal nach Kirchen-Hausen. Hondingen lag also an und Blumberg in der Donau. Der Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen und in weiteren 50 000 Jahren könnte es einmal heißen: Brigach und Breg, bringen die Wutach zu Weg.

Steinbeil ist 6000 Jahre alt

Im Jahre 2003 machten der Geologe Martin Fetscher und weitere Experten bei den Grabungen zur Gasleitung zum Stoberg mehrere archäologische Funde, darunter auch das 6000 Jahre alte Steinbeil aus der Jungsteinzeit. Die Hondinger Geschichte erweiterte sich schlagartig. Der als Meeresablagerung entstandene Braunjura bot offenbar den Menschen der Jungsteinzeit gute Möglichkeiten um Sesshaft zu werden und darum ging es damals. Hier gab es was sie brauchten: Wasser, Wild und Weiden.

Dass spätestens die Kelten der Hallstattzeit um 600 vor Christus hier waren liegt nahe, denn in Neudingen, Villingen, Ewattingen und weiteren Orten sind sie nachgewiesen. Hondingen kommt aber geschichtlich noch weiter zurück, denn unter den archäologischen Funden im Jahr 2003 befanden sich auch Keramikscherben aus dem 10. Jahrhundert vor Christus Weiter fand man eine Fibel und ein Gebäudefundament der Römer. Unabhängig davon gibt es zwei römische Münzfunde, von denen einer schon zu Zeiten des badischen Großherzogs gemacht wurde. Ein weiterer Nachweis der Römer ist die Römerstraße, die von Brigobanne (Hüfingen) über den Schächer nach Hondingen zum Randen geführt habe und auf der Kaiser Tiberius 15 nach Christus durchgezogen sein könnte. Damit kommt man mit den Römern in Hondingen vom 1. bis zum 4. Jahrhundert.

Nach den Römern kamen die Alemannen und ihre Kultur ist noch ein starker Teil von uns selbst und das nicht nur an der Fastnacht. Die Alemannen brachten die Dreifelderwirtschaft, den Pflug und die alemannische Sprache. Die über die Mundart "gefühlte Verbundenheit" mit den Schweizern, Elsässern und Schwaben, sitzt tiefer, als die politische mit Berlin und deren Blick nach Osten.

Blutige Kampfhandlungen

Herrschaft selbst entschied sich auch im Alemannischen oft in blutigen Kampfhandlungen. In nicht wenigen Beschreibungen taucht für Hondingen – wie für Kirchen-Hausen belegt- die Zahl 746 nach Christus als mögliche Erstnennung auf, wofür es aber keine Quellen gibt. Das Jahr ist mit dem Cannstatter Blutgericht trotzdem ein geschichtlicher Meilenstein, weil die Alemannenführer dort umgebracht wurden. Die Alemannen huldigten zu dieser Zeit dem Kult der Heiden und hatten auch in Hondingen eine Opfer- und Gerichtsstätte. Da war es für die christlichen Franken wichtig, die Alemannen zu bekehren und ihr eigenes Reich zu stabilisieren. Reichenauer Mönche, das Kloster St. Gallen und das Bistum Konstanz waren für Hondingen die drei wichtigsten Zentren für den neuen Glauben. Die heidnischen Natur-Götter wichen nur nach und nach den christlichen Vorstellungen und dieser Prozess zeigt sich in Hondingen exemplarisch. Auch der Zisiberg- mit seinen floristischen Schönheiten im kleinsten und ältesten Naturschutzgebiet von Baden-Württemberg- birgt noch viele Geheimnisse. Überlieferungen sprechen von einem römischen Kastell, einer Fliehburg und einem Herrensitz.1955 brachten Ausgrabungen unterhalb der "Kniebrechi" Scherben einer Vase aus dem 13. Jahrhundert zu Tage.

Trotzig wie ein Wehrturm steht der Hondinger Kirchturm auf dem Berge oben. Seine Fundamente dürften in die vorchristliche Zeit zurückreichen und bei der Eingangshalle ist es wahrscheinlich ähnlich. Die Kirche ist die älteste der Baar, die Mutterkirche von Blumberg, Riedöschingen, Riedböhringen und Fürstenberg. Ihre Gründung reicht in das 6. und 7. Jahrhundert zurück, und sie ist eine St. Martinskirche.

Nach der Zeit der Karolinger gab es in der sogenannten Bertholdsbaar wechselvolle Machtkämpfe bis Mitte des 11. Jahrhunderts. Dann kamen die Zähringer in den Besitz der Baar. Um 1235 begründete Graf Heinrich der I. das fürstenbergische Haus. Alle in der Grafschaft Baar Geborenen waren dem Grafen von Fürstenberg gehörig, also auch die Hondinger. Die Fürstenberger Herrschaften waren den Hondingern durch die Jagd sehr verbunden. Das 1745 erbaute Jägerhaus zeugt noch heute davon. 1462 wird ein Ritter Michael von Haindingen (frühere Bezeichnung) erwähnt. Ein größeres Gebiet auf der "Langewies" ist im 19. Jahrhundert noch als fürstlicher Besitz ausgewiesen. Von der früheren Zehntscheuer ist nicht viel geblieben, aber eine Skizze im FF Archiv. Nach der Säkularisierung gehörte Hondingen 1806 zum Land Baden. 1818 huldigten 66 geladene Hondinger Männer dem Großherzog Ludwig Wilhelm August. Aus dieser Zeit stammt die Bürgermeisterkette. 1918 dankte der Großherzog ab, das zweite Reich war vorbei und das 3. Reich dürfte noch genügend in unguter Erinnerung sein. 1952 kam es zur Gründung des Landes Baden-Württemberg und 1974 zur Eingemeindung nach Blumberg.

Sakrales Kleinod in Kirche

Die Hondinger Kirche ist nicht nur geschichtlich bedeutungsvoll, sie ist auch schön und seit 1200 Jahren das Herz und die Seele, Heimat und Gedächtnis. Innen ist sie ein Kleinod. Das spätgotische Sakramentshäuschen und das ebenso alte Ostfenster galten als so wertvoll, dass man nach der Restaurierung im Jahre 1966 die Altäre zunächst nicht mehr herein nahm. Es handelt sich bei diesen aber um wahre Schmuckstücke, die 1711 von dem Villinger Künstler Josef Schupp geschaffen wurden. Dass die Kreuzigungsgruppe, die Altäre und die Evangelisten heute doch wieder die Kirche schmücken, ist auch dem verstorbenen Mesner Franz Eisele zu verdanken. Zur Kirche gehört in Hondingen auch der Friedhof. Weil Blumberg bis 1588 eine Filiale von Hondingen war, mussten sowohl die Kinder zur Taufe, als auch die Toten nach Hondingen gebracht werden.

Lange Wallfahrtsgeschichte

Der Weg führte von den Bleichenhöfen über den Stoberg und heißt heute noch "der Totenweg". Der Hondinger Friedhof wurde mehrfach geändert, aber er blieb bei der Kirche. Außergewöhnlich ist die über 1000-jährige Wallfahrtsgeschichte. Es gibt die Gnadenmutter, einen päpstlichen Ablassbrief von 1353, und eine Urbar von 1585. Im Jahre 1706 noch wurde ein Götzenbild öffentlich verbrannt, und auf der Empore stand bis 1965 ein eigener Wallfahrtsaltar.

Die bis auf den Walliberg hoch schallenden Glocken riefen nicht nur zum Gottesdienst, sondern läuteten auch bei schweren Wettern, bei Brand und bei allen Festen, von der Wiege bis zur Bahre. Was vergessen ging: Sie gaben auch die Zeit an. Hörte man die Glocken schlagen, zählte man still die Schläge und wusste dann, wie spät es ist. In den verschiedenen Kriegen wurden die Glocken immer wieder ein- und umgeschmolzen. Wie es ist, wenn die Glocken schweigen, das konnte man in Hondingen bis in die 1950er-Jahre ab Gründonnerstag spüren, als nur noch das Klappern der "Rätschä" zu hören war. Unter den fünf Glocken befinden sich zwei historische aus den Jahren 1550 und 1865. Unter http://www.ebfr-glocken.de/html/glockeninspektion.html sind die Glocken zu hören.

Die Orgel, die bis 1965 als Rückwand des Wallfahrtsaltars mitten auf der Empore stand, wurde mehrmals restauriert. Der Blasbalg war in den 1950-er-Jahren noch nicht motorisiert und durfte nur von Geübten getreten werden. Dass sie auch mit ihren wenigen Registern, wie es Papst Franziskus kürzlich formulierte, "die Herzen der Menschen vibrieren lassen kann", das ist in Hondingen schon optisch an den drangsalierten Tasten zu erkennen.