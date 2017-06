Was tun, wenn ein Pferde Hilfe braucht? Der Reit- und Fahrverein Blumberg lud vorigen Samstag gemeinsam mit der Tierärztlichen Praxis für Pferde in Steißlingen auf den Bleichehof der Familie Vetter im Blumberger Nordwerk zu einem Erste Hilfe-Kurs am Pferd ein. Die Tierärztin Ulrike Walker verschaffte den zwölf Teilnehmern einen theoretischen Einblick über die Ursachen und die Symptome der häufigsten Erkrankungen und Verletzungen. Dabei zeigte sie auch Präventionsmaßnahmen. Sie schulte die einzuleitenden Erstmaßnahmen und das Notfallmanagement bis der Tierarzt vor Ort ist. Nach dem Vermitteln der Theorie konnten die Teilnehmer ihr Wissen an vier Pferden umsetzen, wie unser Bild zeigt. Nach der anatomischen Vorstellung des Pferdes wurden die wichtigsten Handgriffe zum Erfühlen des Pulses, Temperatur, Sehnen und Knochen gezeigt. So hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit, die Theorie im Bereich Herz-Kreislaufsystem, Wundreinigung, Druckverbände, Hufverbände und das Schienen von Beinverletzungen in die Praxis umzusetzen. Insgesamt war es ein lehrreicher, geselliger und schöner Kurs über fünf Stunden. Im Bild die Vorsitzende Miriam Brugger (rechts), neben ihr Tierärztin Ulrike Walker. Foto: Brugger