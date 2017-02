Blumberg Erste Hilfe künftig auf kurzen Wegen

Blumberg. 16 Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse haben sich in den letzten Wochen in Erster Hilfe ausbilden lassen. Die Kinder werden jetzt in vier Sanitätsgruppen ihre Aufgaben wahrnehmen, an der Schule ist das ein Novum.

Einsetzbar in Pausen und bei Veranstaltungen

In den Schulpausen, bei Schulveranstaltungen oder bei Sportveranstaltungen, Sportfesten, Wandertagen und beim Sportunterricht selbst übernehmen die Mädchen und Jungen die Erste Hilfe-Aufgaben und unterstützen dabei die aufsichtsführenden Lehrkräfte.