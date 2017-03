Blumberg Erschließung "Hochgärten" belastet

Das sanierte und erweiterte Gemeinschaftshaus findet rundum positiven Anklang. So ist eine Zunahme von Familienfeiern und Festlichkeiten festzustellen, weil der Saal an Höhe und Größe gewonnen hat. Dabei tragen natürlich auch die Schallabsorberelemente und die gelungenen Außenanlagen ihren Teil bei. Für die Vereine – und damit das Dorfleben insbesondere – bieten sich heute im Probenbereich und für Sitzungen mehr Möglichkeiten, weil ein zusätzlicher Proberaum und weitere Räumlichkeiten vorhanden sind, die auch entsprechend genutzt werden.

Seit der Neugestaltung des Dorfplatzes mit Brunnen im Jahr 2004 hat das Ortsbild immer wieder eine Aufwertung erfahren. Sei es durch den Neubau und Umbau des Gemeinschafts- und Feuerwehrgerätehauses mit den Außenanlagen, durch die Neuasphaltierung der Durchgangsstraße B 314 mit der Erneuerung der Gehwege, dem Abbruch des Gemeindehauses und nicht zuletzt mit der vollständigen Erneuerung des Friedhofhags und der Sanierung der Friedhofstore. In diesem Jahr ist die Neuasphaltierung der Alpenstraße und die Umsetzung der Erschließung Hochgärten vorgesehen, damit wird das Ortsbild eine weitere Aufwertung erfahren.

Besonders gefreut hat mich die Unterstützung, die ich im Ortschaftsrat und durch die Vereine erfahren habe, die gut funktionierende Vereinsgemeinschaft und gegenseitige Hilfsbereitschaft und die problemlose Zusammenarbeit mit Bürgermeister Markus Keller und der gesamten Verwaltung. Natürlich haben mich auch die Investitionen und Maßnahmen gefreut, die in den letzten Jahren gerade in unserem Ort getätigt wurden und heute sichtbare Zeichen unseres gemeinsamen Engagements sind. Es sind aber auch die scheinbar kleinen und doch besonderen Dinge, die mich freuen, wie sich beispielsweise eine zugezogene Familie in Kommingen wohl fühlt und sich in unserer Dorfgemeinschaft engagiert und einbringt, oder mit welcher Begeisterung sich eine andere Neubürgerin für unser Rathaus und die Geschichte Kommingens interessiert.

Mit dieser Frage zielen Sie natürlich bewusst auf die "Erschließung Hochgärten". Ja, dieses Thema hat mich belastet und belastet mich noch heute. Und ich denke, das geht allen so, die mit dieser Angelegenheit zu tun haben. Es haben sich Umstände ergeben, die die Angelegenheit erst richtig kompliziert werden ließen, und gut gemeinte Lösungsansätze und -versuche waren rechtlich einfach nicht haltbar. Es wurden Wunden geschlagen – auf allen Seiten, deren traurigen Erkenntnisse uns alle als Verlierer da stehen lassen, und das alles hat mich schon sehr, sehr nachdenklich gemacht. Aber, – wir haben immer noch die Möglichkeit, wenn wir unsere persönlichen Eitelkeiten und Egoismen überwinden – und die Hoffnung gebe ich nicht auf, – dass wir diese Angelegenheit mit Anstand und gegenseitigem Verständnis und Respekt abwickeln und zu Ende bringen können.

Nachdem die Zahl der jungen Familien angestiegen ist und der Ortschaftsrat auf das Thema "Spielplatz" angesprochen wurde, werden wir uns mit dieser Angelegenheit beschäftigen. n Die Fragen stellte Bernhard Lutz.

Norbert Baumann stammt aus Kommingen. Seit 1999 ist er Mitglied des Ortschaftsrats, seither als Ortsvorsteher. Seit Dezember 2010 ist er im Gemeinderat, er rückte für Johann Steuer nach. Norbert Baumann war Mitglied im Zweckverband Pflegeheime Schloss Blumenfeld. Er ist verheiratet mit Claudia Baumann. Das Ehepaar hat zwei Töchter. Er ist auch in Vereinen aktiv, zum Beispiel als Kassierer der Feuerwehr.

Herr Baumann, die Hälfte Ihrer jetzigen Amtszeit haben Sie bewältigt, was beschäftigt Sie gerade als Ortsvorsteher?

Kommingen und die Dorfgemeinschaft haben in den letzten Jahren viel erreicht. Nach der Einweihung des Gemeinschaftshauses und Feuerwehrgerätehauses folgte im Mai 2015 die Einweihung des neuen Feuerwehrlöschfahrzeuges. Was bedeutet dieser Schritt für Kommingen?

Wie wirkt sich das sanierte und erweiterte Gemeinschaftshaus auf das Dorfleben aus? Wo werden neue Möglichkeiten genutzt?

Zu den Anliegen des Ortschaftsrats zählt auch das Ortsbild. Was hat sich getan, was ist noch geplant?

Was hat Sie in dieser Zeit besonders gefreut?

Was hat Sie belastet?

Was sind die Schwerpunkte für die zweite Hälfte der Amtszeit?