Blumberg-Epfenhofen (ers). Bei einer Zusammenkunft in der Linde feierten die St.-Gallus-Senioren ein kleines Erntedankfest. Bei Spielen und Vorträgen verging die Zeit wie im Flug und den Abschluss bildete ein Abendessen. Die älteste Bürgerin von Epfenhofen, Fany Weh (94), wurde als gern gesehener Gast besonders begrüßt. Die Vorsitzende Inge Fluck lud zum Besuch des städtischen Seniorennachmittages am 11. Oktober in die Stadthalle ein.