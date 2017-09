Blumberg-Achdorf (hon). Ernst Rösch, von 2003 bis 2008 Abteilungskommandant der Achdorfer Feuerwehr, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Für sein langjähriges Engagement – Rösch war vor seiner Kommandantentätigkeit Kassierer, Gruppenführer, Vize-Kommandant und Träger des Leistungsabzeichens in Bronze, Silber und Gold – ist der Opferdinger 2009 beim Neujahrsempfang der Stadt zum Ehrenmitglied der Blumberger Feuerwehr ernannt worden. Der gelernte Metzger, der viele Jahre als Hausmeister in einem Alten- und Pflegeheim gearbeitet hatte, wurde 1994 mit dem zweitbesten Ergebnis aller Talkandidaten in den Achdorfer Ortschaftsrat gewählt, dem er eine Legislaturperiode angehörte. Außerdem war Rösch Mitglied im Scheffelgesangverein. Das Seelenamt für Rösch findet am Donnerstag, 28. September, um 13.30 in der Pfarrkirche Mundelfingen statt, die Beerdigung schließt sich an.