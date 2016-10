Blumberg Erneut Winter-Fahrverbot für Sauschwänzlebahn

Blumberg - Im vierten Winter in Folge müssen die Züge der historischen Sauschwänzlebahn im Schwarzwald im Depot bleiben. Von Dienstag (1. November) an bis zum April ist der Bahnbetrieb aus Gründen des Tierschutzes verboten, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg am Freitag.