Blumberg. Eine Gruppe des Vereins Karate Dojo Blumberg war wieder auf einem der weltgrößten Karatetreffen, dem Gasshuku, das internationale Treffen der Karatekas, in Konstanz. Übernachtet wurde auf Campingplätzen. Einige Mitglieder verbanden dieses Ereignis mit dem Familienurlaub mit Kind und Kegel. Eine Woche, auch mehrmals am Tag, wurde in den Hallen rund um Konstanz trainiert. Das deutsche Trainergespann wurde auch international verstärkt, so wurden die Lehrgänge von Trainern aus Südafrika, Frankreich und aus Japan geleitet. Zur Freude des Blumberger Vereins bestand das Mitglied Daniel Fritz erfolgreich seine Prüfung zum 3. Kyu, der ersten Prüfung zum Braungurt im Shotokan. Dieses besondere Ereignis wurde durch den Prüfer Frank Ostermann, Leiter des Vereins Karate Dojo Singen, abgenommen.