Blumberg Epfenhofen will Breitbandversorgung

Blumberg-Epfenhofen. "Ganz aktuell erhielten die Haushalte ein offizielles Anschreiben dafür", sagte Ortsvorsteher Markus Rösch bei der gut besuchten Ortschaftsratssitzung am Freitagabend im Bürgerhaus Biesental. Er geht davon aus, dass die erforderliche Quote von mindestens der Hälfte der Haushalte erreicht wird. Am Dienstag, 8. November, findet um 18 Uhr im Bürgerhaus eine öffentliche Sitzung mit Bürgermeister Markus Keller und Fachleuten statt. Mit dem Glasfaseranschluss jedes Grundstücks sei Epfenhofens Zukunft gesichert, so Rösch.

Man hat viel vor

Für 2017 meldet der Ortschaftsrat weitere Wünsche an. Für die Löschwasserreserve der Feuerwehr im Gewann Landel wird ein neuer Schieber gebraucht. In Absprache mit dem Bauamt wurden insgesamt 13 Stellen für Baumfällarbeiten und Heckenschnitt angemeldet, darunter der Außenbereich des Bürgerhauses und ein Teil des neuen Wanderwegs. Für das einheitliche Beschilderungskonzept der Stadt schlägt Epfenhofen fünf Standorte vor. Dazu gehören die Hinweise zum Bürgerhaus, Sportplatz, Bahnhof, Friedhof, Kinderspielplatz, Kindergarten und Steighütte. Die gewünschte Strecke für den Radweg Richtung Blumberg und Hochrhein werde mit dem Bauamt abgefahren, sagte Rösch. Radler sollen durch das Biesenbachviadukt über den Galgenrain zum Vogelherd gelangen, da die Wanne zu gefährlich ist. Am Erlenweg soll der Hochwasserschutz am Kommenbach verbessert werden. Gegenüber dem Gasthaus Linde droht die Straße wegen Unterspülung abzurutschen. Auch am Sportplatz rutscht der Hang. Am Bürgerhaus Biesental werden bis zu 15 zusätzliche Parkplätze gewünscht. Eine Verkehrsschau am 19. Mai ergab, dass auf der Kommentalstraße zu wenig Autoverkehr herrsche, um eine zusätzliche Verkehrsberuhigung genehmigt zu bekommen, informierte Rösch. Adolf Leingruber machte darauf aufmerksam, dass das Kabel der ehemaligen Notrufsäule immer noch aus dem Boden rage und entfernt werden müsse.