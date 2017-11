Blumberg Entscheidung ist noch nicht in Sicht

Blumberg (blu). Vor einer Genehmigung der Rodung von 11,6 Hektar Wald durch das Regierungspräsidium Freiburg wartet die Behörde nach eigenen Angaben das Ergebnis des Petitionsausschusses des Landtags ab. Doch nach bisherigem Stand wird der Ausschuss das Thema frühestens Ende Januar behandeln.

Bisher liegen fünf Petitionen vor. Vier davon sind von der Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwalds, eine ist von Privatpersonen aus Riedöschingen und Sumpfohren. Der Ausschuss warte noch auf die Stellungnahmen der Fachministerien, sagte die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen), auf Anfrage. Die Abgeordnete aus Furtwangen-Linach ist Mitglied im Petitionsausschuss. Für die nächste Sitzung des Ausschusses sieht Martina Braun die Petitionen zum Thema Windpark noch nicht auf der Tagesordnung. Das nächste Mal tagt der Ausschuss dann am 25. Januar 2018.

Am 3. April beantragte die Bürgerinitiative mit 214 Unterschriften folgendes: Wegen der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Schutzes des Rotmilans und in Abgleich mit den gesetzeskonformen Entscheiden in Bonndorf und Adelberg sowie unter Einbezug des Gerichtsurteils in Braunsbach soll das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis beauftragt werden, die ausgesprochenen Genehmigungen ersatzlos für ungültig zu erklären.