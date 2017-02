Blumberg Endspurt auf der Eisbahn

Der Herrscher über den Küchencontainer, Christian Hartmann, meldete Rekordumsätze. Diese Verpflegungsstelle wird täglich mit Ehrenamtlichen besetzt. Am Mittwoch sorgten Claudia Ponzetta und ihre Kinder dort für Umsatz. Die Familie war kurzfristig eingesprungen, da Kräfte abgesagt hatten. Die Schlittschuhausgabe und Kasse lag an diesem Tag in den Händen von Siegfried Alt, Wolfgang Sonntag und Richard Eichhorn von der Rentnergruppe Aktivis.

Donnerstagvormittag standen sie erneut auf der Matte. Abgelöst wurden sie von ihren Kollegen Dirk Kanter, Gerhard Scherer und Thomas Taubenmann. Am frühen Mittwochabend kamen dann Helmut Fritz, Willi Klement, Bernd Bracklow, Joachim Lengsfeld und Bernhard Wagner vom MGV 1860 zum Einsatz. Lengsfeld hatte ein wachsames Auge auf das Geschehen auf der Eisbahn. "Wer sich dort nicht an die Regeln hält, muss für zehn Minuten auf die Strafbank und das wirkt schließlich auch". Danach übernahm Daniel Eichler die Aufsicht, am Abend folgten die Handballer Marcel Kanter, Sven Mittelstädt, Simon Schmelz und Jörg Drassel.

An der Eisbahn stand auch eine Mutter aus Hüfingen mit ihren beiden Söhnen. In der vorigen Woche habe ein Hüfinger Besucher neun Kinder auf die Eisbahn zur Geburtstagsparty eingeladen, war zu hören. Auffallend viele Schulkinder aus der Raumschaft und umliegender Orte zählten ebenso zu den Besuchern, etwa gestern eine Klasse aus Bonndorf mit ihrer Lehrerin Katrin Rebmann und zwei weiteren Kolleginnen, sowie einigen Müttern.