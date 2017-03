Blumberg Empfehlungen sind ausgegeben

Dienstag, 4. April: Werkrealschule Eichberg (das ist der offizielle Name der Scheffelschule seit dem Schulverbund mit der Grundschule in der Blumberger Kernstadt) 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr; Realschule Blumberg 8 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 Uhr bis 17.30 Uhr; Gemeinschaftsschule Hüfingen (Lucian-Reich-Schule) 9 Uhr bis 11.30 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr; Fürstenberg-Gymnasium A – E (Anfangsbuchstabe des Nachnamens); 13.30 bis 15.00 Uhr; F – K (Anfangsbuchstabe des Nachnamens) 15 bis 16.30 Uhr. Eltern, die schon Kinder an der Schule haben, können an diesen beiden Tagen zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr ihr Kind nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung anmelden.

Mittwoch, 5. April: Werkrealschule Eichberg 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr; Realschule 8 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 Uhr bis 16.30 Uhr; Gemeinschaftsschule Hüfingen 9 Uhr bis 11.30 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr; Fürstenberg-Gymnasium L – R (Anfangsbuchstabe des Nachnamens) 13.30 bis 15 Uhr; S – Z (Anfangsbuchstabe des Nachnamens) 15 bis 16.30 Uhr. Eltern, die schon Kinder an der Schule haben, können an diesen beiden Tagen zwischen 9.50 und 11.20 Uhr ihr Kind nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung anmelden, teilt Rektor Link mit. Vorgelegt werden soll ein Ausweis über das Geburtsdatum (eine Geburtsurkunde beziehungsweise das Familienstammbuch) und Blatt 4 der Grundschulempfehlung. Kommt ein Kind mit dem Bus von außerhalb zur Schule und wird eine Fahrkarte benötigt, werden die Eltern um ein Passbild ihres Kindes gebeten. Eine persönliche Vorstellung der Schüler ist erwünscht.