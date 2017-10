Im Kindergarten Hondingen erhalten die Eltern, Geschwister und Großeltern einen Einblick in die Angebote und Projekte. Das Kindergartenteam der Einrichtung mit einer Regelgruppe mit Altersmischung und Leiterin Tanja Gut an der Spitze hatte mit dem Elternbeirat interessante Mitmach-Stationen vorbereitet. Die Projekte Zahlenland, Musikfantasie und Gartenland in Kinderhand wurden vorgestellt. Auf großes Interesse stießen die Forscherstationen zum "Haus der kleinen Forscher". Erzieherin Bianca Kammerer führt mit den Nachwuchsforschern regelmäßig Experimente durch. Foto: Bäurer