Blumberg Elfmeter Cup in Sicht

Je vier Spieler und ein Torwart können teilnehmen

Am Elfmeter–Cup des VfL können alle Fußballbegeisterten teilnehmen, die als Team mindestens vier Spieler und einen Torwart stellen können. Es können bis zu drei Auswechselschützen eingesetzt werden. Es gibt keine Aktiven oder Altersbegrenzung. Es können Stammtischteams, Sportvereine oder sonstige Teams daran teilnehmen. Die Damenteams werden in einer gesonderten Gruppe starten. Anmeldeschluss ist am Samstag, 24. Juni, bei Jürgen Meister, Telefon 07702/476 611.