Blumberg Einige Spieler müssen Fusion noch verarbeiten

Mit den Neuzugängen Enes Önder, Patrik Cekic und Timur Dogruoglu (alle TuS Bumberg) sowie dem weiteren Blumberger Alen Ferhatovic wurde der Kader in der Winterpause in der Breite ergänzt. "Alle werden ihre Chance bekommen und wir werden sehen, wer das Potenzial hat, um in den ersten Kader zu rutschen" sagt der engagierte Coach. Er will aus der Erfahrung der Vorrunde die richtigen Schlüsse ziehen und sein Team weiter voran bringen. "Mich reizt diese Aufgabe und wir hoffen alle, dass wir die Mannschaft der Zukunft gut aufstellen können. In dieser Saison streben wir einen einstelligen Tabellenplatz ein", schätzt er die Situation realistisch ein. Schritt für Schritt will er sein Team nach vorne entwickeln.

Mit noch drei Testspielen am 19. Februar beim FC Erzingen, wo er mit dessen Epfenhofener Trainer Christoph Fluck auf einen alten Mitspieler aus seiner Landesligazeit beim TuS Blumberg trifft, sowie am 4. März beim SV Wurmlingen und am 11. März März bei der A-Jugend der DJK Donaueschingen, will er sein Team für die Bezirksliga- Rückrunde einstimmen.