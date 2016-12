Blumberg Einfühlsam und stimmlich sauber

Große Klassik angesagt

Fächerübergreifend arbeitet die Blumberger Musikschule und so spielten Geschwister mit Flöte und Violine ein kleines Menuett, Cousinen beschworen mit Flöte und Oboe "Joy tot he World" und überzeugend interpretierten drei Schülerinnen mit Flöte, Klavier und Gesang ein Thema aus "Herr der Ringe". Große Klassik war bei Bachs "Andante " angesagt und ebenso bei Interpretationen aus "Carmen".

Einfühlsam, nuanciert und stimmlich sicher waren die Gesangsvorträge wie "My Immortal" und Frank Sinatras Welthit "New York, New York".

Gelingener Schlussakkord

Mit dem gemeinsamen "Winter Wonderland" beendeten alle jungen Musiker gemeinsam den Vorspieilabend und bekamen viel Applaus.