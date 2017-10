Blumberg "Einfach Blumberg hoch 4"

Am meisten gefreut habe er sich in den zurückliegenden Jahren über seine Hochzeit mit seiner Frau Ruth am 24. Juli 2010. Das Bürgermeisteramt habe ihn seitdem zwar "älter und grauer" werden lassen, aber jeden einzelnen Tag auch klüger und klüger.

Keller unterstrich in seiner Bilanz auch, dass Blumberg "nicht der Rand der Bundesrepublik" sondern das "Tor zu Deutschland" sei. Zum Ende seiner zweiten Amtszeit im Jahr 2025 sieht der Blumberger Verwaltungsleiter seine Kommune als Ort mit "hervorragender Infrastruktur mit der höchsten Glasfaserdichte in Baden-Württemberg", einer neugeordneten Bildungslandschaft und eines Schulcampus – "einfach Blumberg hoch 4", so Keller.

Schulcampus

Der Architektenwettbewerb für den angedachten Schulcampus, der voraussichtlich mit insgesamt 10 bis 22 Millionen Euro zu Buche schlagen wird, werde 2018 ausgeschrieben, betonte Keller.

Um den laufenden Haushalt zu gewährleisten, soll die Attraktivität der Stadt gesteigert, Arbeitsplätze neu geschaffen und eine weiterhin aktive Wirtschaftsförderung betrieben werden. Freiwillige städtische Leistungen an die Bürger wie Panoramabad, Bücherei, Musikschule oder Jugendhaus würden nach heutiger Sicht beibehalten. Bei schlechter werdenden finanziellen Rahmenbedingungen hätten allerdings Pflichtausgaben wie zum Beispiel die Feuerwehr Priorität.

Landwirtschaft

Als Fürsprecher für insbesondere die rund 260 Kilometer Feldwege von Blumberg zeigte sich der BLHV-Stadtverbandsvorsitzende Markus Keller. Er rechnete vor, dass von allen Landwirten rund 325 000 Euro in die kommunale Kasse gezahlt werde, aber nur etwa 150 000 Euro in die Feldwegunterhaltung "zurückfließe". Diese 150 000 Euro seien für sich allein betrachtet indes schon eine enorme Steigerung gegenüber früheren Jahren, wo vor seiner Amtszeit nur etwa 40 000 Euro in die Feldwege investiert wurden, gab Markus Keller zu bedenken. Unter den 325 000 Euro seien auch Steuern, die die Stadt für andere Aufgaben wie die Schulen ausgebe, was auch den Familien der Landwirte wieder zugute komme.

Wirtschaft

Individuell buchbare Seminarräume für kleinere Firmen und Übernachtungsmöglichkeiten in Form einer Art "multifunktionalen Akademie" kann sich Nicole Knöpfle in der Scheffelschule vorstellen. Negativ bewertete Knöpfle, dass Firmenbesucher oft nicht in Blumberg direkt untergebracht werden können und ausweichen müssten. Bei der Schaffung eines solchen Angebotes wie einer Akademie gab Markus Keller zu bedenken, dass dies auch wirtschaftlich tragbar sein müsse. "Wenn sich keine Firma für solch eine Einrichtung findet, ist es wohl einfach wirtschaftlich gesehen nicht tragbar und attraktiv." Für ein eventuelles Boarding-House liefen indes erste Investoren-Gespräche, verriet Keller.

Stadtteile

Entwicklungsperspektiven auch für die Ortsteile, eine bessere und verlässlichere Kommunikation und eine Stärkung des "Wir-Gefühls" zwischen Ortsteilen und Kernstadt wünschte sich Georg Schloms. Gleichzeitig betonte der Fützener Ortsvorsteher, dass erste Mehrausgaben für den Tourismus nicht ausreichen und eine weitere Intensivierung von Tourismusangeboten von Nöten sei. "Derzeit bleibt von den 100 000 Sauschwänzlebahn-Besuchern viel zu wenig in Blumberg hängen", so Schloms. Er sprach in diesem Zusammenhang auch an, dass die Blumberger Firmen ihre Gäste oft auswärts unterbringen müssten und machte deutlich, dass ein Firmengast Blumberg mehr Wertschöpfung bringe als die Touristen, wenn ein Blumberger Unternehmen zum Beispiel Aufträge über 600 000 Euro oder eine Million Euro erhielte. Den Breitbandglasfaserausbau lobte der Ortsvorsteher ausdrücklich, betonte aber gleichzeitig, dass dieser mit einem sozial verträglichen Ausstieg aus der Gemeinschaftsantennenanlage einhergehen müsse. Bürgermeisterkandidat Markus Keller antwortete, es gebe ein Konzept, dass das Signal der Antennenanlage die nächsten neun bis zehn Jahre nicht abgeschaltet werde.

Vereine

Bei der Vereinsförderung müsse die Stadt noch mehr Engagment zeigen, forderte der TuS-Vorsitzende Marco Hörenz. Er sprach auch eine Stadion-Sanierung an, die laut Keller 2018 wegen derzeit fehlender Zuschussgelder allerdings noch nicht in Angriff genommen werden könne. Der gewünschte Alljahres-Kunstrasenplatz, auf dem das ganze Jahr Fußball gespielt werden könne, soll nach Markus Kellers Vorstellung auch anderen Vereinen zur Verfügung stehen, so dass der TuS auch gleichzeitig in Sachen Unterhalt und Wartung durch andere Vereine entlastet werde.

Windpark

Heftig und engagiert diskutierte Markus Keller mit Windparkgegnerin Angelika Sitte. Zwölf Windräder auf der Länge, alle rund 230 Meter hoch, als sie davon gehört habe, sei die heile Welt von Blumberg für sie zusammengebrochen. Von Keller wollte Sitte wissen, warum er nicht konkreter Stellung in Sachen Windkraft beziehe und warum die Öffentlichkeit erst spät über das gesamte Ausmaß des Projekts informiert wurde. Keller sieht sich indes in ein enges gesetzliches Korsett gezwängt, in dem ihm keine offizielle Wertung zustehe. Gleichermaßen gab der Blumberger Bürgermeister zu, dass, persönlich gesehen, der Windpark "nicht förderlich fürs Landschaftsbild" sei.