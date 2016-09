Blumberg Eine Rektorin leitet nun drei Grundschulen

Das heißt, dass wir in das Bewerberverfahren geben können, wenn es eine Bewerbung gibt", teilte Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts auf Anfrage mit. Im Schulamtsbezirk hätten sie an mehreren Stellen ähnliche Situationen mit kommissarischen Leitungen, zum Beispiel an der Grundschule Wolterdingen, die Wolfram Möllen, Rektor der Eichendorff-Schule Donaueschingen, jetzt kommissarisch mitleite.

Und zum Thema Konrektorstelle Schulverbund: Danach gefragt, teilte die Schulamtsleiterin folgendes mit: Beim Schulverbund Grund- und Werkrealschule Blumberg müsste die Besetzung des Konrektorats nächste Woche feststehen.