Blumberg Eine Premiere für den Ortsvorsteher

Blumberg-Nordhalden. In gemütlicher und familiärer Atmosphäre hatten die Dorfgemeinschaft und die Vereine zum urigen Straßenfest rund um die Dorferlebnisscheune eingeladen. Viele Menschen aus der ganzen Umgebung strömten herbei und ließen es sich beim Jubiläumsfest wohl sein. Immer wieder gab es besorgte Blicke zum Himmel. Doch das Wetter machte bis zum Abend einigermaßen mit. So konnten alle musikalischen Darbietungen an der frischen Luft erfolgen.

Den Auftakt machte der Musikverein Randen unter Leitung von Dietmar Schweigler mit unterhaltsamen Stücken. Für Ortsvorsteher Dirk Steuer war es der erste Bierfassanstich in seinem Leben. Mit Hilfe von Artur Welte von der Fürstenbergbrauerei floss das erfrischende Nass bereits beim zweiten Schlag. Die Vereinsvorsitzenden und der Ortschaftsrat hätten ein kleines, aber feines Dorffest organisiert und ein abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt, sagte Steuer bei der Begrüßung. Er dankte der Stadt Blumberg mit dem Schirmherrn Bürgermeister Markus Keller und der Familie Frieß, die ihr Grundstück zur Verfügung stellte.

Gut angenommen von den Festgästen wurden die Stände mit Wein, Bier, Dünne und Schnitzel vom Grill. Die Hüpfburg im Dorf war von jungen Festbesuchern frequentiert. Die Kaffeestube in der heimeligen Dorferlebnisscheune war gut besucht. Die Kuchenauswahl war dabei überwältigend.