An einem sanierten Container des Tennisclubs Rot-Weiß können Vereine aus der Kernstadt und den Ortsteilen zukünftig ein Werbebanner anbringen – um die Bevölkerung am Stadteingang beispielsweise auf ein Fest oder eine besondere Veranstaltungen der Vereine hinzuweisen. Die Idee dazu hatte Bürgermeister Markus Keller bei einem Gespräch mit den Tennisclub-Verantwortlichen zum Thema Vereinsförderung. Laut Alexandra Bouillon (geborene Scherer) vom städtischen Standortmarketing sollen bereits im Kommeneden Jahr weitere Standorte in Blumberg gefunden werden, an denen Vereine für sich und ihre Aktivitäten werben können – denn diesbezüglich gingen immer wieder Anfragen bei ihr ein. Unser Foto zeigt (von links): Wolfgang Teubert, Vorsitzender von RW Blumberg, Bürgermeister Markus Keller, Alexandra Bouillon vom Stadtmarketing sowie Dirk und Lisa Kanter, Vorstandsmitglieder von RW Blumberg. Den Container schmückt außerdem noch das Vereinslogo des Tennisclubs Blumberg, gemalt von Dietrich Reimer. Foto: Niederberger