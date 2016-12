Blumberg Einbrecher überrascht

Der Täter sprang auf das circa vier Meter tiefer gelegene Terrassendach und konnte von dort seinen Fluchtweg fortsetzen. Der Geschädigte verfolgte ihn noch bis kurz vor der Hauptstraße und verlor ihn dort aus den Augen.

Bei dem Wohnungseinbruch hatte der bislang unbekannte Täter das Schloss der Terrassentüre zum Wohnzimmer aufgebrochen und konnte danach in das Gebäude eindringen. Anschließend ging er, so die Einschätzung der Geschädigten, offensichtlich zielstrebig in das Obergeschoss auf der Suche nach dem Schlafzimmer.

Dort habe er Schränke und sonstige Behältnisse durchwühlt, sagte die Hauseigentümerin. Dabei habe er eine geringe Menge Schmuck erbeutet. Rückblickend erklärte die Frau, sie habe daraus gelernt, keinen Schmuck oder andere Wertsachen in ihrem Schlafzimmer aufzubewahren, weil Einbrecher offensichtlich dort mit ihrer Suche beginnen würden.