Blumberg-Epfenhofen (blu). In Epfenhofen drangen Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag über ein aufgebrochenes Fenster in das Gasthaus "Linde" ein. Im Gastraum durchwühlten sie einen Tresen und erbeuteten rund 25 Euro Wechselgeld. Zudem hebelten sie einen an der Wand montierten "Sparkasten" ab. Doch der Kasten war kurz zuvor geleert worden. Die Polizei Blumberg , Telefon 07702/4 10 66, sucht Zeugen.